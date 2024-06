DIRETTA Euro 2024, Slovenia-Serbia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra la Slovenia di Kek e la Serbia di Stojkovic in tempo reale

La Slovenia affronta la Serbia a Monaco di Baviera nella prima gara della seconda giornata del gruppo C di Euro 2024. Un derby dei Balcani che può già dire molto nel discorso qualificazione che sarà diretto dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da un lato i Draghi di Matjaz Kek, reduci dal buon pareggio per 1-1 contro la Danimarca all’esordio, cercano un successo che sarebbe una seria ipoteca alla qualificazione agli ottavi di finale quantomeno tra le migliori terze del torneo. Dall’altro lato le Aquile di Dragan Stojkovic, che invece vengono dalla sconfitta nella prima uscita contro l’Inghilterra, hanno bisogno di vincere per non mettere a repentaglio il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla Nations League di due anni fa, quando i biancoverdi strapparono il pareggio in rimonta 2-2 con i gol di Gnezda Cerin e Sesko dopo il doppio vantaggio firmato da Zivkovic e Mitrovic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra Slovenia e Serbia live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Slovenia-Serbia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT Kek

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, S. Ilic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. CT Stojkovic

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra punti 3, Danimarca 1, Slovenia 1, Serbia 0.