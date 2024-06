“Dimissioni Spalletti”: flop Italia, spunta Allegri per la panchina

L’Italia schiantata dalla Spagna e Spalletti finisce nel mirino della critica: i tifosi ne chiedono le dimissioni e c’è chi invoca Allegri

Che fosse difficile, lo sapevano tutti. Che sarebbe stata così difficile forse non lo immaginava nessuno. Troppa Spagna per l’Italia, con gli azzurri mai veramente in partita e incapaci di reagire davanti alle Furie Rosse.

Gli spagnoli hanno dominato in lungo e in largo il match, l’1-0 finale sta troppo stretto alla Nazionale di De La Fuente che non è stata mai impensierita da quella di Spalletti. Proprio il ct italiano è finito nel mirino della critica con i tifosi che sui social si sono scatenati contro di lui, arrivando a chiederne le dimissioni.

Italia-Spagna, azzurri troppo brutti: Spalletti nel mirino

Luciano Spalletti tra i colpevoli della disfatta italiana contro la Spagna. Il ct è accusato di non aver preparato bene la partita, è di essere presuntuoso visto che contro avversari così più forti fisicamente avrebbe dovuto impostare una partita diversa dal punto di vista tattica.

Ma c’è chi si spinge anche oltre: così al fianco di chi invoca le dimissioni del commissario tecnico, trova spazio chi individua in Allegri il nome giusto per far vincere l’Italia. “In Italia c’è un solo allenatore capace di incartare la Spagna e portare a casa il risultato”: Allegri, appunto.

perché non ci sta capendo nulla nemmeno Spalletti… abbiamo giocato in 8 il primo tempo… squadra completamente in banana… loro veramente forti ma noi per adesso veramente deboli — 🫸🏻 Fantalanta eFootball Club 🫷🏻 (@Fantalanta1) June 20, 2024

Presi a pallonate. L’arroganza di Spalletti…. — Barone NeroAzzurro (@BaroneNeroBlu) June 20, 2024

Noi siamo scarsi, ma Spalletti l’ha preparata malissimo#SpagnaItalia — Shinichi (@Shinichi199E) June 20, 2024

Infatti stasera oltre a poca personalità di tutti è un disastro di Spalletti. Al netto di una nazionale scarsa tecnicamente — Ibracadabra SENZA PRESIDENTE (@7avol1) June 20, 2024

Spagna forte non fortissima, Spalletti ridicolo. — wifiblessed (@wifiblessed) June 20, 2024

Qualitativamente ci stanno arando e lo sapevamo ma tatticamente sta partita la sta perdendo Spalletti — G (@HeelGianz) June 20, 2024

SPALLETTI DÉMISSION !!!! — DV9 🇷🇸🇮🇹 (@Criticoeur87370) June 20, 2024