Danimarca-Inghilterra, festival degli errori: Hjulmand risponde a Kane

Si chiude in parità la seconda sfida di giornata tra Danimarca e Inghilterra, decisa da un errore per parte

Non è stata una partita scoppiettante quella di questo pomeriggio tra Danimarca e Inghilterra. A parte qualche fiammata individuale, le due formazioni non hanno creato troppe emozioni, vivendo soprattutto degli errori avversari. Da due disattenzioni, una per parte, sono infatti nate le due reti che hanno deciso l’incontro e fissato il risultato sul pareggio finale per 1-1.

A sbloccare il match al minuto 18 è stato Harry Kane con la prima marcatura personale in questo Europeo. Il centravanti del Bayern Monaco ha raccolto l’assist dalla destra di Walker sporcato dalla difesa avversaria per realizzare indisturbato il primo gol del match. Azione viziata dalla dormita di Kristiansen che ha lasciato scorrere un pallone vagante dalle sue parti, facendosi sorprendere dall’arrivo improvviso di Walker. Per Kane, poi, è stato un gioco da ragazzi trasformare in rete.

Il terzino del Bologna in un certo senso è riuscito a farsi perdonare servendo a Hjulmand la palla del pareggio, anche se gran parte del merito va attribuita all’ex centrocampista del Lecce. Su una palla persa da Kane ingenuamente dopo una rimessa laterale in favore dell’Inghilterra nella propria metà campo, Hjulmand ha ricevuto dalla trequarti e con un gran destro rasoterra ha trovato un super gol dopo il tocco del palo.

Il vero grande sussulto nella ripresa è arrivato sul sinistro potente di Foden dopo un ottimo guizzo di Saka. Il mancino dell’esterno del Manchester City, però, si è stampato sul palo. La gara tra Danimarca e Inghilterra, condizionata da un terreno di gioco non perfetto del Deutsche Bank Park di Francoforte, si è infine chiusa sul risultato di parità senza grandi emozioni nell’ultima mezz’ora.

DANIMARCA-INGHILTERRA 1-1: 18′ Kane (ENG), 34′ Hjulmand (DEN)

CLASSIFICA GIRONE C: Inghilterra 4, Slovenia e Danimarca 2, Serbia 1