Dalla Juventus alla Lazio: si chiude a metà prezzo

Scatto della Lazio e adesso la Juventus è più lontana: il piano del patron Lotito per portarlo in maglia biancoceleste

La Juventus cambia piano e per assicurarsi Douglas Luiz piazza il jolly Barrenechea nel mega scambio con l’Aston Villa dopo il mancato accordo per McKennie.

Sullo statunitense non si è trovata la quadra per l’ingaggio e la buonuscita, così Giuntoli ha virato sul giovane argentino che la scorsa stagione ha indossato in prestito la maglia del Frosinone. C’è fiducia per la definizione dell’affare entro il 30 giugno e all’Aston Villa andrà inoltre il cartellino di Iling-Junior più una parte cash superiore ai 20 milioni di euro. Douglas Luiz era uno dei profili richiesti dal nuovo tecnico Thiago Motta e sul quale spingeva da tempo Giuntoli, che intanto sonda altre piste per rinforzare adeguatamente la rosa bianconera in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juve, Greenwood si raffredda: c’è la Lazio

Chi invece sembra finito al momento fuori dai radar della Juventus è Mason Greenwood, rinato in Spagna dopo l’anno in prestito al Getafe.

L’attaccante inglese rientrerà al Manchester United, che sta cercando però una nuova sistemazione a titolo definitivo per il classe 2001. La Juve ha sondato il giocatore, ma la valutazione da 50 milioni di euro dei ‘Red Devils’ viene ritenuta eccessiva dai bianconeri. Giuntoli non ha presentato comunque nessuna offerta e al momento si è raffreddato l’interesse della ‘Vecchia Signora’. Al contrario invece della Lazio che ha intensificato il pressing su Greenwood, con il futuro dell’inglese che potrebbe essere comunque in Serie A come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Il patron biancoceleste Lotito è sul pezzo e avrebbe messo sul piatto un assegno da 20 milioni di euro più il 50% di un’eventuale rivendita per dimezzare la richiesta del Manchester United e strappare allo stesso tempo il sì degli inglesi. Parallelamente sulla trequarti, inoltre, la Lazio spinge per Stengs e tiene viva anche l’ipotesi Colpani.