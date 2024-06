Ammonizione fatale, UFFICIALE: salta il prossimo match

Era diffidato, è stato ammonito: il provvedimento disciplinare maturato nel corso di Spagna-Italia gli farà saltare il prossimo match

Sono stati 45 minuti piuttosto complicati quelli vissuti dall’Italia nella prima frazione di gioco del match contro lo Spagna. Pur andando negli spogliatoi sul parziale di 0-0, gli uomini di Spalletti non hanno dato quasi mai la sensazione di poter far male alle “Furie Rosse”, pericolose in almeno tre nitide circostanze.

Ad organizzare il gioco della compagine di De La Fuente è stato come sempre Rodri. Il metronomo del Manchester City, però, ad una manciata di minuti dal duplice fischio di Vincic è stato ammonito per proteste. Un provvedimento pesante quello comminato dal direttore di gara perché Rodri, già ammonito all’esordio contro la Spagna, dovrà dunque scontare un turno di squalifica nel prossimo appuntamento della fase a gironi contro l’Albania. Il cartellino giallo è stato forse l’unica macchia di un primo tempo nel quale Rodri è tornato a salire in cattedra, gestendo come un metronomo i ritmi della manovra della Spagna.