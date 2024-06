Rossoneri KO, ha scelto la Juve: annuncio ufficiale dal ritiro

Le dichiarazioni del giocatore non lasciano alcun dubbio. Il suo futuro sarà alla Juventus: niente da fare per il club rossonero

Dal ritiro della Nazionale arrivano le dichiarazioni del giocatore. Ha parlato di futuro, annunciando di fatto la sua voglia di Juventus. In questi giorni davvero caldi di mercato le affermazioni del calciatore non potranno che far piacere al popolo bianconero. Niente da fare così per i rossoneri, nonostante la famiglia impazzisca per questi colori.

E’ stato lo stesso Danilo, in un’intervista a Globo Esporte, a confessare la passione dei suoi per il Flamengo, ma come detto, nel suo futuro c’è la Juventus: “La mia famiglia è tutta del Flamengo, sono matti per il Fla. Ogni volta che gioca il Flamengo si riuniscono e ho parenti che piangono per il Fla. Se si parla del Fla, si commuovono e piangono. In questo momento, però, ho un contratto con la Juventus fino al 2025 più un’opzione per un altro anno. Sono molto felice nella Juventus, mi sento realizzato, anche per quello che è il mio ruolo lì. Perché immagino voi sappiate cosa significhi essere capitano in Europa e, specialmente, in Italia. E’ quasi un lavoro, ci sono molti compiti, molte cose da avvrontare e su cui lavorare giorno dopo giorno. E’ una responsabilità, un ruolo importante che non è facile lasciare da un giorno all’altro”.

Calciomercato Juventus, Danilo pilastro bianconero: il punto sulla difesa

A 32 anni, compiuto quattro giorni fa, l’avventura di Danilo proseguirà, dunque, anche a Torino, indossando la maglia della Juventus. Il brasiliano sarà uno dei pilastri della retroguardia al pari del connazionale Bremer.

Entrambi sono intoccabili e completeranno il reparto con gli italiani Federico Gatti e Daniele Rugani. E’ da capire, invece, cosa ne sarà di Tiago Djalò, che potrebbe fare subito le valigie. In entrata, invece, il nome caldo continua ad essere quello di Calafiori.