Ribaltone McKennie: problemi con l’Aston Villa, arriva il sorpasso

Colpo di scena McKennie: problemi con l’Aston Villa, l’affare Douglas Luiz non si sblocca ed arriva il sorpasso per l’americano. Gli ultimi aggiornamenti

La notizia anticipata negli scorsi giorni da Calciomercato.it sta trovando conferme: a bloccare l’affare Douglas Luiz-Juventus è Weston McKennie.

Come raccontato dalla nostra redazione, è stata raggiunta un’intesa pressoché totale sulle valutazioni di Douglas Luiz e McKennie, manca però l’accordo tra il giocatore americano e l’Aston Villa. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2025 e per rinnovare con la Juve partiva da una richiesta di circa 5 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dal club inglese, anche perché superiore a quanto percepito attualmente da Douglas Luiz (poco meno di 4 milioni). Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe spuntata una big della Premier League.

Calciomercato Juve, il Tottenham piomba su McKennie: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Tottenham sarebbe balzato in testa alla corsa per ingaggiare McKennie. Gli ‘Spurs’ sarebbero già in contatto con la Juventus.

La fase di stallo tra McKennie e l’Aston Villa ha favorito l’inserimento del club londinese, che starebbe così tentando il sorpasso decisivo per il centrocampista americano. La Juve, però, è ancora al lavoro per portare a termine la maxi-operazione Douglas Luiz. Vi terremo aggiornati.