Milan, cambia tutto in attacco: “Meglio di Zirkzee, nessun dubbio a 60 milioni”

Continua il tira e molla sul possibile arrivo di Zirkzee al Milan: non si sblocca la trattativa per il talento olandese in forza al Bologna

Il Milan sempre alla ricerca di un attaccante per il dopo Giroud e che da tempo ha messo nel mirino Joshua Zirkzee per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.

Continua però il nodo sulle commissioni all’entourage del talento in forza al Bologna e che al momento blocca le operazioni sull’affare. Il club di Via Aldo Rossi è disposto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro (una parte andrebbe anche al Bayern Monaco), mentre prosegue il braccia di ferro con gli agenti dell’olandese e nello specifico con il potente Kia Joorabchian che chiede 15 milioni di euro di commissioni per attivare il semaforo verde per l’arrivo del suo assistito a Milanello.

Calciomercato Milan, da Zirkzee a Sesko: la provocazione al ‘Diavolo’

Da alcuni giorni la trattativa è in standby, con la minaccia Juventus dell’estimatore e mentore Thiago Motta per la dirigenza del Milan.

La ‘Vecchia Signora’ si sarebbe infatti riattivata per Zirkzee e potrebbe passare al contrattacco in caso di addio di Chiesa in attacco e del baby Soulé. Un tira e molla che che sta accendendo il dibattito sul conto dell’olandese e sulla possibilità del suo arrivo alla corte del neo tecnico Fonseca. Il giornalista Fabio Ravezzani dà allora un ‘consiglio’ ai rossoneri e vira su un altro talento del calcio mondiale: “Sesko attaccante fantastico. A mio giudizio migliore di Zirkzee. Se davvero costasse 60 milioni nei panni del Milan non avrei dubbi“, scrive in un posto su X il direttore di ‘Telelombardia’. L’assalto allo sloveno di preannuncerebbe comunque molto complicato, considerando il recente rinnovo fino al 2029 del centravanti con il Lipsia e la volontà perciò del sodalizio tedesco di blindarlo in Germania.