L’Arabia Saudita pesca ancora in Serie A: doppio colpo dal Milan

L’Arabia Saudita potrebbe pescare ancora in Serie A: il Milan è avvisato

La sessione estiva di calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma continuano a suonare sirene arabe per alcuni big del calcio italiano.

L’attenzione del mondo del calcio è rivolta a Euro 2024, ma intanto le grandi manovre di calciomercato sono partite e così come accaduto un anno fa, la ‘minaccia’ dell’Arabia Saudita incombe sul calcio europeo e in particolar modo su quello italiano. Anche quest’anno, infatti, diversi big del campionato di Serie A potrebbero decidere di accettare le faraoniche proposte in arrivo dal campionato saudita.

Proposte che sono sicuramente diminuite, ma che non mancano. È il caso, ad esempio, dell’Al Hilal, reduce dalla vittoria dell’ultimo campionato in Saudi Pro League. Il club con sede a Riad lo scorso anno ha ingaggiato Neymar e ora è sulle tracce di Rafael Leao, attaccante del Milan impegnato col Portogallo a Euro 2024. La società saudita sarebbe addirittura disposta a mettere sul piatto una maxi-offerta da 100 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Leao e non solo in Arabia Saudita

La sensazione è che – almeno per il momento – Rafael Leao non sia intenzionato a lasciare il calcio europeo. Ha voglia di affermarsi ancora nel calcio che conta, magari con la maglia numero 10 del Milan addosso, nonostante la possibile proposta economica da capogiro con tanto di ricchi premi alla firma. Inoltre, il club rossonero lo ha blindato alzando la clausola rescissoria a 175 milioni di euro.

Ma non c’è solo Rafael Leao nel mirino del calcio saudita: occhio, infatti, anche al futuro di Ismael Bennacer, più volte accostato a diversi club della Saudi Pro League. Il centrocampista algerino potrebbe ricevere ricche offerte d’ingaggio anche se dal suo entourage non arrivano conferme in merito alla possibile volontà dell’ex Empoli di cambiare aria in questa sessione estiva di calciomercato. Potrebbe cambiare le carte in tavola solamente una offerta monstre che farebbe inevitabilmente vacillare il giocatore.