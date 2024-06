Portogallo all’ultimo respiro, la decide Conceicao nel recupero

Portogallo vittorioso contro la Repubblica Ceca con l’uomo che non ti aspetti: a decidere il match è un gol nel recupero di Francisco Conceicao

La prima giornata di Euro 2024 si conclude con una vittoria strappata all’ultimo istante da parte del Portogallo che supera 2-1 la Repubblica Ceca. Una vittoria sofferta, come già successo per altre big candidate alla vittoria finale.

Come però anche per altre compagini, pure gli uomini di Roberto Martinez faticano grazie ad una prestazione attenta e ordinata dei cechi in particolare per quanto riguarda la fase difensiva. Il primo tempo finisce a reti bianche con poche emozioni. L’occasione migliore ce l’ha Cristiano Ronaldo alla mezz’ora, ma Stanek è bravissimo in uscita bassa.

Nella ripresa, in occasione dell’unica chance a sua disposizione, la Repubblica Ceca passa. Il tiro da fuori di Provod è precisissimo e imparabile per Diogo Costa. Il pari lusitano arriva grazie ad una sfortunata deviazione nella propria porta di Hranac. Il colpo di testa di Nuno Mendes pare innocuo: Stanek respinge proprio sulle gambe del proprio difensore, che incolpevole insacca in porta. Il Portogallo preme e trova il gol con Diogo Jota. Ronaldo stacca più in alto di tutti e colpisce il palo, sulla respinta il giocatore del Liverpool insacca di testa, ma Guida annulla su chiamata del Var per posizione di fuorigioco del numero 7. La rete però arriva ad inizio recupero, confezionata dai due nuovi entrati Pedro Neto e Francisco Conceicao. L’ex Lazio va via sulla sinistra, la difesa pasticcia e regala al giocatore del Porto il più facile dei tap-in. Il Portogallo conquista quindi tre punti preziosissimi in ottica qualificazione e raggiunge la Turchia in vetta al girone.

Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Marcatori: Provod (R) 62′, aut. Hranac (P) 70′, Conceicao (P) 91′.

GIRONE F

Turchia e Portogallo 3 pti, Repubblica Ceca e Georgia 0.