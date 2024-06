Juve, allarme Chiesa: “Via gratis e stipendio da 10-12 milioni”

Le dichiarazioni sull’attaccante della Juventus, con un contratto in scadenza nel 2025. Il suo futuro è davvero tutto da scrivere

Dopo una stagione non certo esaltante, con la maglia della Juventus, Federico Chiesa ha voglia di tornare ad essere protagonista assoluto della Nazionale italiana. Gli Europei, in corso di svolgimento in Germania, potrebbero così cambiare il destino dell’attaccante bianconero.

Il suo futuro è, infatti, tutto da scrivere, con un rinnovo di contratto sempre più lontano. Thiago Motta, inoltre, non lo ha inserito tra i calciatori intoccabili ed immaginarlo lontano da Torino, dunque, non è così impossibile. Su queste pagine vi abbiamo raccontato del rapporto tra Chiesa e De Rossi, che potrebbe portare il giocatore a vestirsi di giallorosso. Nelle prossime settimane si capirà se ci sono i margini e le possibilità di far decollare un affare del genere. Non si può chiaramente escludere la possibilità della pista estera, con il Bayern Monaco che sta osservando la situazione.

Ma attenzione ad un’altra ipotesi. A parlarne è Luigi Di Biagio, ai microfoni di TvPlay nella trasmissione Rosso Diretto: “La situazione è molto delicata per Federico Chiesa, perché tra un anno va in scadenza. Le squadre pensano di offrire 20 milioni alla Juventus, perché poi lo possono prendere a parametro zero. Tra sei mesi firmerebbe gratis e poi potrebbe anche percepire uno stipendio da 10-12 milioni l’anno, perché il suo cartellino verrà acquistato a parametro zero”.

Italia, Di Biagio: “Barella più completo di Chiesa”

Di Biagio poi esalta Barella, tra i protagonisti assoluti dell’ultima partita dell’Italia contro l’Albania, anche grazie ad un super gol: “Mi viene in mente il primo De Bruyne, quando arrivava da dietro, e il primo Kroos, che era più incursore. Barella detta i tempi, è più riflessivo, fa gol. Gli ho mandato anche un messaggio su questi paragoni. Gli scritto “ho esagerato?”. Non vi dico come ha risposto (risata ndr). Era contento. Nicolò ha una professionalità importante”.

Più campione Barella o Chiesa? “Barella è più completo, più affidabile – prosegue -, ma Chiesa ha potenziale per diventare un grande campione. Potenzialmente potrebbe diventare il miglior calciatore italiano”, conclude Di Biagio.