DIRETTA Euro 2024, Scozia-Svizzera: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

La sesta giornata di Euro 2024 si chiuderà con Scozia-Svizzera, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo aver battuto per 3-1 l’Ungheria nella gara d’esordio, la Svizzera cerca questa sera il bis contro la Scozia, per giocarsi poi il primato del Girone A di Euro 2024 nell’ultima sfida contro la Germania. Demolita per 1-5 proprio dai tedeschi, la squadra allenata da Steve Clarke ha l’obbligo di fare punti per mantenere in vita almeno le speranze di rientrare tra le migliori prime tre del torneo, ma non potrà contare su Ryan Porteous, espulso poco prima dell’intervallo venerdì sera.

Gli elvetici, tuttavia, sono pronti a vendere cara la pelle per confermare le ottime cose fatte intravedere sabato scorso. Murat Yakin farà affidamento ancora una volta sulla nutrita colonia di calciatori provenienti dalla Serie A, decisiva all’esordio. Per le due squadre si tratta del secondo scontro diretto in una fase finale degli Europei, con la Scozia che vinse per 1-0 nella fase a gironi di Euro ’96. Calciomercato.it seguirà la sfida di Colonia in tempo reale.

Formazioni Scozia-Svizzera

Scozia (3-4-3): Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, Adams, McGinn. CT. Clarke

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, R. Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Shaqiri, Vargas. CT. Yakin

CLASSIFICA GIRONE A: Germania* 6, Svizzera 3, Scozia 0, Ungheria* 0

*Una partita in più