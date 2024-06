Chiesa manda un “segnale” alla Juve: cosa ha detto ai microfoni

Intervista molto interessante di Federico Chiesa, con una dichiarazione in particolare che rappresenta un “segnale” alla Juventus

Domani sera, in campo, con la Nazionale, ritroverà la Spagna, colpita al cuore a Euro 2020 con un gran destro a giro in semifinale. Federico Chiesa ci riprova e intanto è protagonista di una intervista con ‘France Football’, in cui si racconta e lancia anche un “segnale” alla Juventus.

Ecco alcune delle dichiarazioni più interessanti rilasciate dal 1997: “Mi piace molto giocare con Vlahovic, ci lega una grande amicizia fuori dal campo. Ma sono stato contento di giocare anche con altri come Cristiano Ronaldo, Muriel, Saponara, Ilicic. I migliori tecnicamente con cui abbia giocato sono Ribery e Dybala. L’infortunio? Ha sicuramente rallentato la mia carriera. Ma è anche una cosa che mi ha insegnato molto. Prima ero un giocatore molto più istintivo e impulsivo. Il mio gioco è cambiato un po’, non la mia velocità. Sono tornato vicino al livello che avevo prima dello stop, adesso l’obiettivo è crescere ancora e superare i miei limiti, i top player fanno così”.