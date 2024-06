Setto nasale rotto, la decisione UFFICIALE su Mbappe

Arrivano importanti novità in merito alle condizioni di Kylian Mbappé dopo l’infortunio al naso rimediato con l’Austria

Decisione a sorpresa per l’attaccante francese dopo la botta presa nella sfida d’esordio di Euro 2024 con l’Austria decisa da un autogol di Wober.

Arrivano clamorose novità in merito a Kylian Mbappé, stella della Francia che ha iniziato il suo Europeo in Germania rimediando un serio infortunio al naso a seguito di un duro scontro di gioco aereo con il difensore austriaco Danso. L’attaccante appena passato al Real Madrid ha rimediato una rottura del setto nasale come confermato dopo la partita dalla Federcalcio francese.

È quanto è emerso dagli esami a cui Kylian Mbappé è stato sottoposto all’ospedale di Dusseldorf dopo la partita. Nonostante ciò – come anticipato da L’Equipe – il giocatore ormai ex Paris Saint Germain e Monaco non dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico al setto nasale nelle prossime ore.

Euro 2024, fase a gironi già finita per Kylian Mbappé

Dopo la conferma della rottura del setto nasale, la Federcalcio francese ha fatto sapere che Kylian Mbappé “seguirà le cure nei prossimi giorni, senza subire immediatamente un intervento chirurgico”.

In particolar modo, verrà realizzata una maschera in modo da consentire al numero 10 della squadra transalpina di prendere in considerazione una ripresa della competizione dopo un periodo dedicato alle cure. Un rientro che potrebbe avvenire solo a partire dagli eventuali ottavi di finale. Già, perché come spiega Le Figaro, nonostante la decisione di non operarsi, Mbappé sarebbe destinato a saltare le prossime due partite della fase a gironi, con la formazione del commissario tecnico Didier Deschamps che sarà chiamata ad affrontare Olanda e Polonia in due partite importanti per assicurarsi la qualificazione alla fase finale e la conquista dell’eventuale primo posto del gruppo D di Euro 2024. Una tegola non indifferente per i vicecampioni del mondo, al netto della prova offerta contro l’Austria dal giocatore pronto a vestire la maglia del Real Madrid di Carlo Ancelotti.