Mbappe a terra sanguinante, infortunio con ‘giallo’: cosa è successo

Piccola preoccupazione per Kylian Mbappe nei minuti finali di Austria-Francia: a terra sanguinante , viene sostituito ma con ‘giallo’

Brutto colpo per Kylian Mbappe nei minuti finali di Austria-Francia. Con il punteggio di 1-0 per i transalpini, il nuovo attaccante del Real Madrid nel tentare un colpo di testa ha avuto un violento scontro con Danso. Il volto di Mbappe è andato a sbattere contro la spalla del centrale austriaco.

Caduto a terra, sanguinante dal naso, il capitano della Francia è stato prontamente soccorso. Lunghi minuti per provare a fermare l’emorragia, prima che i medici chiedessero il cambio. L’arbitro ha però fatto riprendere il gioco senza autorizzare il cambio di Deschamps (era pronto Giroud) e così ci ha pensato lo stesso Mbappe a fermare nuovamente la partita. Mentre si stava dirigendo in panchina, capita la situazione, l’attaccante è ritornato in campo ma soltanto per buttarsi a terra.

Così l’arbitro è stato costretto a fermare il gioco, ammonendo però Mbappe. A quel punto, il direttore di gara ha autorizzato la sostituzione e la Francia è tornata a giocare in parità numerica. Restano da capire le condizioni di Mbappe che, stando a quanto affermato da TF1, si sarebbe rotto il naso. Da valutare la sua presenza nel prossimo match contro l’Olanda venerdì prossimo.