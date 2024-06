Scambio da urlo con Kvaratskhelia: c’è di mezzo la Juve

Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli per trasferirsi al Paris Saint-Germain, col quale avrebbe già un accordo di massima

L’agente e il papà hanno dissipato gli ultimi dubbi: Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli. In Francia sono sicuri, il georgiano ha già un accordo con il Paris Saint-Germain, il quale lo ha scelto per la pesante eredità di Mbappe. Ora i francesi sono chiamati a trovare un accordo con De Laurentiis, un’impresa che si preannuncia ardua stando al comunicato di ieri sera del Napoli.

Anche Conte non vuole perdere Kvaratskhelia, ma la rottura tra le parti appare insanabile. Il 2001 ambisce a traslocare a Parigi, al PSG che gli garantisce un contratto importante, se non importantissimo rispetto al milione e mezzo (poco meno) che percepisce attualmente dal club partenopeo. La distanza è notevole, per giunta la società dell’emiro gli offre quella Champions che a Napoli, per almeno un anno, potrà guardare soltanto dal divano di casa.

È giusto quindi già ragionare sul suo eventuale erede in azzurro. Ai propri followers X, Calciomercato.it ha chiesto non a caso “quale sarebbe il sostituto ideale per Conte?”. Come era forse prevedibile, ha stravinto Federico Chiesa col 52,3% dei voti.

Rilanciatosi in azzurro, buona infatti la prova contro l’Albania all’esordio a Euro 2024, Chiesa è in uscita dalla Juventus viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Ma pure perché Thiago Motta non lo considera imprescindibile per il suo progetto tecnico.

Conte invece lo stima da sempre, tanto che è già presente sulla sua lista della spesa. Il classe ’97 figlio d’arte ha battuto Gudmundsson, secondo col 20,5%, Greenwood (14,8%) e Sancho col restante 12,5%.