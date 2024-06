Juventus, un nuovo regalo per Thiago Motta: si tratta col Milan

Continua a prendere forma la Juventus targata Thiago Motta. Cristiano Giuntoli pensa a un altro ‘regalo’ per il nuovo tecnico

Dopo l’annuncio ufficiale di Thiago Motta, il mercato della Juventus si appresta ad entrare nel vivo. Possibile nuovo rinforzo in attacco per il neo tecnico bianconero.

Sono diverse le trattative oggetto di lavoro di Cristiano Giuntoli. Douglas Luiz, Zirkzee, Koopmeiners e Calafiori sono i nomi più caldi in casa Juventus, ma non solo. Il direttore tecnico della Vecchia Signora segue anche altri profili, potenziali rinforzi per la nuova Juventus che ripartirà con Thiago Motta in panchina dopo il divorzio con Massimiliano Allegri e la parentesi targata Paolo Montero.

E tra i tanti nomi accostati alla Juventus spunta con prepotenza quello di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga classe ’99 reduce dall’esperienza al Bologna proprio agli ordini di Thiago Motta. Il club felsineo ha deciso di non riscattare il giocatore scuola Anderlecht, ora tornato al Milan al quale è legato da un contratto di altri due anni. E in questo scenario si inserisce l’interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Juventus, spunta la pista Saelemaekers

La scorsa estate il Bologna lo aveva prelevato in prestito dal Milan oneroso a 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Un riscatto non esercitato dai rossoblu, anche su indicazione del neo tecnico Vincenzo Italiano, il quale avrebbe ‘bocciato’ l’esterno belga.

E così Alexis Saelemaekers cambierà ancora casacca, col Milan intenzionato a cederlo, magari anche a titolo definitivo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Interessante l’ipotesi Juventus, visto il rendimento di Saelemaekers agli ordini di Thiago Motta: quattro gol e tre assist in trentadue partite giocate in rossoblu tra campionato e Coppa Italia nella trionfale stagione che ha visto il Bologna conquistare una storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

In bianconero Saelemaekers potrebbe tornare utile, viste le sue caratteristiche tecniche e tattiche che si sposano alla perfezione con la filosofia di gioco di Thiago Motta. Inoltre sarebbe un giocatore facilmente ‘panchinabile’ alla Juventus, una riserva importante per i bianconeri che potrebbero mettere sul piatto una offerta da circa 8 milioni di euro, anche se il Milan ne chiede 11.

In merito si è espresso il noto giornalista Sandro Sabatini il quale, ai microfoni di Radio Radio ha esternato i suoi dubbi in merito all’eventuale operazione tra Juventus e Milan: “Il Milan non lo vuole, il Bologna non lo riscatta e va alla Juventus per Thiago Motta? Mi sembra strano. Se con Motta ha fatto bene è anche per il Bologna, non era una squadra di ‘scappati di casa’, tutti i giocatori agli Europei stanno facendo bene e c’è Zirkzee che non gioca. Il Bologna non rappresenta un miracolo, la base era costruita benissimo“.