Allarme Yildiz per la Juventus, rischio tribunale: cosa sta succedendo

Per Kenan Yildiz e la Juventus arrivano notizie non incoraggianti: può finire tutto in tribunale, ecco cosa sta succedendo

Non gli parlate di rinnovo o altro, Kenan Yildiz oggi ha un solo pensiero in testa: l’esordio ad Euro 2024. La Turchia di Vincenzo Montella è attesa alle 18 dalla sfida contro la Georgia di Kvaratskhelia, Nazionale che è alla sua prima partecipazione ad una competizione così importante.

Un appuntamento sentito ovviamente anche tra la squadra turca che punta a fare bottino pieno per compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. A rendere più complicata la vigilia dei turchi però ci hanno pensato le notizie provenienti dall’Italia e riguardanti proprio Kenan Yildiz.

Il gioiello della Juventus è riuscito a ritagliarsi spazio nella stagione appena conclusa con i bianconeri ed è ora uno dei punti fermi della squadra che sarà affidata a Thiago Motta. Non per niente la società già la scorsa estate lo aveva blindato con un rinnovo di contratto ed era pronta ad adeguarlo ulteriormente. La separazione tra il giovane attaccante turco e il suo ex agente Carlos Ruiz ha però frenato tutto ed ora le cose potrebbero ulteriormente complicarsi.

Juventus, Yildiz in tribunale: denunciato dall’ex agente

Questo perché proprio l’ex agente, dopo la separazione dei mesi scorsi, lo ha denunciato ed ora per il 19enne bianconero c’è il forte timore che possa iniziare un lungo processo.

Yildiz, proprio quando il procuratore stava trattando un ulteriore rinnovo di contratto, ha deciso di separarsi da lui facendo nascere un vero e proprio caso. Un addio traumatico che ha lasciato strascichi che ancora oggi si evidenziano.

Carlos Ruiz, stando a quanto riportato da ‘gazzetta.it’, avrebbe fatto causa al calciatore dopo la separazione ed ora c’è la possibilità che la faccenda finisca in tribunale. Kenan Yildiz è attualmente rappresentato direttamente dai suoi genitori che sono tornati a parlare con la Juve di un nuovo eventuale rinnovo. Intanto il rischio del Tribunale con il 19enne che spera ovviamente possa sgonfiarsi tutto e il prima possibile.