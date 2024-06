Infortunio ed Europeo finito: salta anche l’Italia

Continua la scia di infortuni che sta condizionando questa prima fase di Euro 2024. Competizione finita per un top che salterà quindi anche l’Italia

È finito sul nascere l’Europeo di un calciatore che milita in Serie A e che il prossimo lunedì avrebbe dovuto affrontare proprio l’Italia di Spalletti nella terza ed ultima gara del girone.

Brutte notizie per la Croazia che perde subito Nikola Vlasic, trequartista del Torino che è rimasto vittima di un nuovo infortunio muscolare che lo costringerà ad alzare definitivamente bandiera bianca abbandonando Euro 2024. Ad ufficializzare il tutto la stessa federazione croata con una nota nella quale sono presenti anche le parole di un deluso Vlasic: “Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra – ha dichiarato il calciatore del Torino -. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ci riusciranno: sarò il loro più grande tifoso!”.

Nello stesso comunicato anche il disappunto del ct Dalic che lo perderà per le gare contro Albania e Italia, oltre che per l’eventuale resto della competizione: “Nikola ha investito moltissimo per aiutare la squadra in questi Europei ed è parte integrante della squadra. Purtroppo si è verificato questo secondo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui”.