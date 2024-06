DIRETTA Euro 2024, Turchia-Georgia: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra la Turchia di Montella e la Georgia di Sagnol in tempo reale

La Turchia e la Georgia si affrontano a Dortmund nella prima gara della prima giornata del gruppo F di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che puntano a stupire in questo torneo che sarà diretta dall’arbitro argentino Tello.

La selezione ottomana allenata da Vincenzo Montella è arrivata a questo appuntamento dopo aver vinto il suo girone di qualificazione davanti alla Croazia. L’obiettivo è quello di accedere almeno agli ottavi di finale dopo aver fatto 0 punti nella passata edizione e serve partire con una vittoria prima del big match di sabato contro il Portogallo. I crociati di Willy Sagnol, invece, sono arrivati in Germania attraverso i playoff in cui hanno avuto la meglio su Lussemburgo e Grecia. Si tratta della prima storica partecipazione ad un Europeo e lo scopo è fare bella figura. Tra quattro giorni si torna in campo contro la Repubblica Ceca. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due Nazionali risale ad una amichevole del 2012, quando in campo neutro i sultani si imposero con il risultati di 3-1. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra Turchia e Georgia in tempo reale.

Formazioni ufficiali Turchia-Georgia

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Muldur, Akayadin, Bardakcı, Kadıoglu; Çalhanoglu, Ayhan; Arda Guler, Kocku, Yıldız: Yilmaz. Ct. Montella

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct. Sagnol