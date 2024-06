DIRETTA Euro 2024, Portogallo-Repubblica Ceca 0-0: gara iniziata LIVE

Entra in scena Cristiano Ronaldo a Euro 2024: calciomercato.it seguirà in tempo reale Portogallo-Repubblica Ceca

Il grande momento è arrivato, un’altra stella di questa rassegna continentale è pronta a fare il suo esordio ad Euro 2024: Cristiano Ronaldo. Alla tenera età di 39 anni, il campione lusitano va a caccia di nuovi record con il Portogallo, a partire dalla sfida di questa sera contro la Repubblica Ceca che lo consacrerà come unico calciatore al mondo ad aver giocato sei Europei. Una partita che si è già disputata tre volte nelle fasi finali degli Europei, con due vittorie per i lusitani, in cui è andato in gol anche CR7, e una per i cechi.

Il match di stasera, inoltre, mette di fronte i due capocannonieri di Euro 2020, visto che Patrik Schick e Ronaldo chiusero il campionato con cinque gol a testa. Roberto Martinez da un lato e Ivan Hasek da un lato punteranno soprattutto sulle potenzialità dei rispettivi attacchi per cercare di partire con il piede giusto nel torneo tedesco. Calciomercato.it seguirà la sfida di Lipsia in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Portogallo-Repubblica Ceca

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias; Cancelo, B. Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Cristiano Ronaldo, Leao. All. Martinez

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, Doudera; Kuchta, Schick. All. Hasek

CLASSIFICA GIRONE F: Turchia punti 3, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca 0