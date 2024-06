Conte nei guai: “È un ricatto, adesso basta. Vai in tribuna”

È bufera in casa Napoli: “O al ragazzo stanno bene queste condizioni, o va in tribuna fino alla fine del contratto”

Visto da fuori, il Napoli sembra un inferno. La stagione disastrosa ha lasciato delle scorie pesantissime, che anche per uno come Conte saranno difficili da eliminare. C’è il ‘caso’ Di Lorenzo, che vuole andare via (avrebbe un accordo con la Juve…) dopo essere stato messo alla porta da De Laurentiis; Osimhen è in uscita ma finora non sono arrivate offerte e ha appena attaccato il CT della Nigeria; ultima, ma non ultima la ‘vicenda’ Kvaratskhelia.

Al georgiano era stato promesso il rinnovo dopo lo Scudetto, rinnovo poi non arrivato e oggi guadagna ancora una ‘miseria’ rispetto agli altri big. Meno di 1,5 milioni, da 10 milioni – per dire – è invece lo stipendio del sopracitato Osimhen. Il comunicato del Napoli in risposta alle dichiarazioni dell’agente e del papà – in sostanza, Kvaratskhelia vuole e deve andarsene – getta ulteriore benzina su un fuoco che rischia di complicare fin da subito l’avventura di Conte in azzurro.

Sono davvero in pochi a sostenere le ragioni di Kvaratskhelia, molti invece quelle del Napoli. Tra questi c’è l’ex Ds Rino Foschi, il quale a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’, è andato giù pesante nei confronti dell’esterno e del suo entourage: “Il Napoli sta subendo un ricatto dall’agente di Kvaratskhelia, che ha altri tre anni di contratto. Il club ha intenzione anche di rinnovarlo e adeguarlo, ma anche se non fosse così, gli azzurri hanno diritto di tenerlo fino alla scadenza con questo ingaggio. Se al calciatore non gli sta bene, attende la fine dell’accordo e se na va a parametro zero“.

Napoli, Foschi: “Kvaratskhelia in triovuna fino a fine contratto”

“È ora di dire basta a questi ricatti – ha rincarato Foschi – Se fossi io il direttore sportivo del Napoli, chiamerei De Laurentiis e Conte e metterei in chiaro le cose: o al ragazzo stanno bene queste condizioni, oppure va in tribuna fino alla fine del contratto. In Italia ci sono tanti problemi, non possiamo essere ricattati continuamente da una parte dei procuratori. Il calcio così perde di appeal anche verso i tifosi”.

“Conte è arrivato al Napoli per rilanciare la rosa – ha sottolineato Foschi in conclusione – non si può dar retta alle parole del padre di Kvaratskhelia che ora si lamenta dei tanti cambi di panchina. Il georgiano ha fatto un anno positivo, poi un anno sbagliato: stia buono e attenda di rilanciarsi lui in primis con quest’anno”, ha concluso.