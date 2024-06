Colpo in attacco per l’Inter: spunta l’indizio social

L’Inter si sta muovendo per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Intanto spunta un indizio social che infiamma i tifosi

L’Inter campione d’Italia si sta già muovendo fortemente in questi caldi giorni di giugno. La società campione d’Italia ha iniziato blindando i propri campioni, ed ora sta iniziando a preparare il terreno per altri colpi in entrata dopo i già noti Taremi e Zielinski a zero.

Come vice Sommer la dirigenza meneghina ha virato con decisione su Josep Martinez, estremo difensore del Genoa reduce da una buona stagione di Serie A. La fumata bianca, come evidenziato da Calciomercato.it, può arrivare a 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il tutto andando ad inserire una contropartita tecnica che possa andare ad integrare l’affare.

Un prossimo colpo quindi utile ad allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che dal canto suo attende un altro rinforzo anche in attacco. Il collegamento con lo stesso Genoa è quindi presto fatto, visto l’interesse per il solto Albert Gudmundsson.

Calciomercato, Inter-Gudmundsson: indizio sui social

L’asse tra Inter e Genoa inizia a decollare, e proprio la notizia del probabile approdo del compagno spagnolo in nerazzurro sembra aver acceso l’interesse di Gudmundsson.

L’attaccante islandese ha infatti lasciato un like che non è passato inosservato, proprio alla news riguardante il compagno di squadra postata da Gianluca Di Marzio su Instagram. Un ‘mi piace’ che ha immediatamente scatenato le fantasie dei tifosi dell’Inter che sperano di poter vedere il classe 1997 a San Siro on i colori del club meneghino.