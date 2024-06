Via libera Milan, accettano 30 milioni: ecco il primo colpo per Fonseca

Via libera Milan, accettano 30 milioni di euro. Ecco il possibile primo colpo di calciomercato per Fonseca

È iniziata l’era Fonseca in casa Milan. Negli scorsi giorni è arrivato l’annuncio dei rossoneri, seguito alle parole di Zlatan Ibrahimovic: “Per noi è stata la scelta migliore. Arriva un calcio dominante, ma anche con l’equilibrio di difendere. Sarà un’altra energia”.

La dirigenza rossonera è ora concentrata sul calciomercato. Come noto, la priorità è Joshua Zirkzee per il dopo Giroud. Nelle ultime settimane è spuntato anche il nome di Matty Cash, jolly dell’Aston Villa in grado di ricoprire diversi ruoli sulla fascia destra e all’occorrenza anche a centrocampo. Il classe 1997 piace ai rossoneri e non è ritenuto incedibile dai Villans. Il club inglese avrebbe già fissato il prezzo d’uscita del polacco.

Calciomercato Milan, 30 milioni per Cash dall’Aston Villa

Secondo quanto riferito dal portale ‘footballinsider247.com’, che riporta le parole del corrispondente Pete O’Rourke, per 30 milioni di euro l’Aston Villa darebbe il via libera per la cessione di Cash.

È questa la cifra fissata dal club inglese per il 26enne nel mirino del Milan. Cash ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 e i 30 milioni richiesti dai Villans potrebbe rappresentare una cifra non insormontabile per i rossoneri, soprattutto con le cessioni di qualche esubero. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Cash-Milan.