Oltre 100 milioni per Barella: c’è già il sostituto per l’Inter

Barella grande protagonista anche con la maglia dell’Italia: nonostante il rinnovo con l’Inter, non si spengono le sirene di mercato sul centrocampista

Nicolò Barella trascina la Nazionale di Spalletti all’esordio ad Euro 2024 contro l’Albania. L’alfiere dell’Inter ha rassicurato tutte sulle sue condizioni giocando partita ai limiti della perfezione, condita con il fantastico destro che ha regalato la rimonta e i tre punti agli Azzurri.

Barella si dimostrato così un elemento imprescindibile anche per l’Italia, dopo una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro lo ha perciò blindato con il rinnovo contrattuale, con l’ufficialità arrivata la scorsa settimana anche se l’intesa di massima tra le parti era stata trovata già da tempo. L’ex Cagliari ha firmato fino al 2029 con i campioni d’Italia, con un ingaggio che andrà a sfiorare i 7 milioni di euro grazie ai bonus. Barella è uno dei pretoriani di Simone Inzaghi, con l’allenatore piacentino (anche lui destino presto a rinnovare con i nerazzurri) che ha fatto più volte muro a un’eventuale cessione del centrocampista classe ’97.

Calciomercato Inter, pericolo Real Madrid per Barella

L’Inter ha così blindato Barella, anche se il prolungamento per i prossimi cinque anni non basta ad allontanare i rumors sull’interesse delle big europee per il nazionale italiano.

Tra queste ci sarebbe soprattutto il Real Madrid campione d’Europa sulle tracce di Barella, come sottolineato dalla stampa spagnola che lo vedrebbe come l’ideale sostituto di Kroos nella mediana dei ‘Blancos’. Ancelotti stravede per il 27enne centrocampista dell’Inter, con ‘Telolombardia’ che nelle scorse ore ha rilanciato di un possibile assalto del Real per il giocatore. Florentino Perez non baderebbe a spese e sarebbe disposto a tentare l’Inter con un assegno a tripla cifra, superiore ai 100 milioni di euro per convincere il presidente Marotta e Oaktree a privarsi di Barella. Un’offerta stellare che permetterebbe anche al club nerazzurro di completare la rosa con altri obiettivi e in primis di sostituire l’ex Cagliari con Rabiot, che arriverebbe da svincolato in caso di mancato accordo con la Juventus per il rinnovo di contratto.

Sulla lista dell’Inter, inoltre, ci sarebbero anche Gudmundsson (sempre in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione) e Dybala per l’attacco, Buongiorno e Di Lorenzo nel pacchetto arretrato, oltre a un altro francese e connazionale di Rabiot a centrocampo come Guendouzi. Nonostante queste voci di mercato la volontà dell’Inter e di Barella – considerando pure il fresco prolungamento fino al 2029 – è quello di continuare insieme il matrimonio in nerazzurro.