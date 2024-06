Firma UFFICIALE, l’Inter annuncia il rinnovo di Barella

Il centrocampista della Nazionale Italiana ha siglato un nuovo accordo lunghissimo

Come già anticipato nelle scorse ore, Nicolò Barella ha siglato ufficialmente il rinnovo del contratto con l’Inter. Grazie all’intesa totale raggiunta da settimane, il club nerazzurro ha potuto annunciare il nuovo accordo a pochi giorni dall’inizio degli Europei di Germania 2024 che vedranno il centrocampista grande protagonista con l’Italia.

Questo il comunicato ufficiale diffuso pochi istanti fa dall’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”.

Un accordo molto lungo per Barella, chiamato a recuperare in fretta da un infortunio muscolare che rischia di fargli perdere l’esordio dei prossimi Europei con la maglia Azzurra. Dopo il centrocampista nerazzurro, è attesa anche il prolungamento di Simone Inzaghi alla guida della formazione interista fino al 2027. Slitterà al prossimo luglio, invece, l’annuncio ufficiale per il nuovo contratto di Lautaro Martinez: l’argentino siglerà il rinnovo una volta rientrato dalla Coppa America, ma ha già trovato l’intesa totale con la dirigenza.