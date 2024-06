Marotta lancia la proposta: “Subito Serie A a 18 squadre”

Marotta tranquillizza i tifosi dell’Inter sui rinnovi e poi lancia la proposta: “La Serie A va ridotta a 18 squadre”

Non si ferma mai Beppe Marotta, sempre in movimento tra il futuro dell’Inter e quello del calcio italiano. Il presidente nerazzurro ha parlato al riguardo dei rinnovi di contratto e del mercato del club meneghino, ma anche su una proposta volta a migliorare la Serie A.

Ai microfoni di Rai Radio Anch’io Sport, Marotta ha dichiarato: “In Germania sono andato da tifoso e da dirigente del calcio italiano e sono rimasto impressionato dall’entusiasmo di questi ragazzi e dell’allenatore. Sono ottimista per il futuro”. Dopo la benedizione alla Nazionale, il presidente ha parlato del futuro di Lautaro Martinez: “Virtualmente ha già firmato. Dobbiamo raccogliere la firma, è una questione di giorni perché ora è in Nazionale, ma il suo rinnovo è già fatto”. Infine, una proposta per la Serie A.

Marotta cambia la Serie A: “Andrebbe ridotta a 18 squadre”

Beppe Marotta ha spiegato qual è la sua visione per un futuro più roseo della Serie A: “A mio giudizio, andrebbe ridotta a 18 squadre. Ci sono troppe partite e troppi impegni, da una parte rappresenta una vetrina e un orgoglio per un club come il nostro, dall’altra bisogna anche tutelare il lavoro dei nostri ragazzi”.

Infine, un commento anche su Frattesi: “È un giocatore molto moderno, fa della sua forza agonista il fiore all’occhiello, ma poi sa adattarsi bene anche tatticamente. È un giocatore eclettico e moderno, questa è l’evoluzione del calcio e noi dirigenti dobbiamo trovare giocatori con queste caratteristiche”.