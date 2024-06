L’infortunio è grave: Europeo già finito per il big

L’infortunio è piuttosto serio, Europeo già finito per un big. Le sue condizioni e tutti gli aggiornamenti su Euro 2024

Le prime sensazioni dopo l’infortunio, tutt’altro che confortanti, sono confermate: l’Europeo è già terminato per un big.

Ieri sera, al minuto 43 di Serbia-Inghilterra, Filip Kostic ha lasciato il campo in lacrime per un infortunio alla gamba in seguito ad uno scontro di gioco con Alexander-Arnold. Il problema è piuttosto serio: come riferito dal portale serbo ‘telegraf.rs’, infatti, l’infortunio al ginocchio è grave e non permetterà a Kostic di proseguire il torneo.

L’Europeo del laterale della Juventus è già terminato. Il giocatore sarà sottoposto ad esami strumentali nelle prossime ore per stabilire i tempi di recupero, ma dalla Serbia sono già sicuri: Kostic non tornerà in campo per il prosieguo di Euro 2024. Il CT Stojkovic perde così un titolare per le prossime due partite del girone.