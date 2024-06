Juve, è UFFICIALE: ora parte l’effetto domino per Di Gregorio

Si attendeva solo l’ultimo tassello prima dell’avvio di un effetto domino che porterà all’annuncio di Di Gregorio alla Juve: ora è ufficiale

Nella prossima stagione il portiere della Juventus sarà Michele Di Gregorio, non ci sono dubbi al riguardo. Le uniche variabili ora riguardano le tempistiche degli annunci ufficiali: prima Szczesny in Arabia Saudita e poi il portiere italiano a Torino. In questo senso, è arrivato un passaggio chiave finalmente.

L’Al Nassr ha annunciato ufficialmente l’addio da David Ospina e ora potrà affondare il colpo con i bianconeri per consegnare il portiere polacco a Cristiano Ronaldo, che ha spinto per ritrovare il suo ex compagno di squadra. Szczesny ha già l’accordo con il club saudita, con tutti i dettagli relativi al suo ingaggio definiti, ora manca solamente l’ultimo incastro con la Juventus: quando verrà trovata la cifra giusta per la cessione del cartellino si procederà alle cose formali e, a quel punto, anche Di Gregorio diverrà ufficiale.

Szczesny ad un passo dall’Al Nassr, poi tocca a Di Gregorio-Juve

La doppia operazione che porterà Szczesny in Arabia Saudita all’Al Nassr e Michele Di Gregorio alla Juventus si fonda su due principali ratio: la prima è prettamente economica, perché i bianconeri si libereranno di un ingaggio da 13 milioni lordi per farne entrare uno da 3 milioni lordi, mentre la seconda è squisitamente tecnica.

Di Gregorio rappresenta il perfetto prototipo del portiere moderno: coraggioso nelle scelte e molto abile tecnicamente con i piedi, oltre che dotato di una capacità di lettura delle situazioni di gioco in impostazione che ha affinato sotto la guida di Palladino. Insomma, il portiere ideale per un tecnico come Thiago Motta e con l’ufficialità dell’addio all’Al Nassr di Ospina si sono aperte le danze per la coreografia che porterà Di Gregorio a Torino nelle prossime settimane.