Follia in campo: aggressione agli avversari e maxi squalifica per l’ex Inter e Juve

Aggressione agli avversari e maxi squalifica in arrivo per l’ex Inter e Juve Felipe Melo. Cos’è successo

Follia nella notte da parte di un ex Serie A. L’aggressione in campo rischia di costargli fino a 12 giornate di squalifica.

Nella notte l’Atletico Goianiense ha vinto all’ultimo secondo contro il Fluminense e l’addetto stampa della squadra ha esultato vivacemente per il gol vittoria arrivato al 95′. Come riportato dal Fluminense, avrebbe anche iniziato ad “offendere e insultare” i giocatori avversari, scatenando la reazione di Felipe Melo che si trovava in panchina.



L’ex Juventus, Inter e Fiorentina non ha digerito il comportamento dell’addetto stampa dell’Atletico, si è scagliato contro l’uomo e lo ha spintonato. È arrivata l’espulsione immediata per il centrocampista, che rischia ora fino ad un massimo di 12 giornate di squalifica.