Errori e Var, esordio amaro per il Belgio di Lukaku: festeggia Calzona

La Slovacchia dell’ex tecnico del Napoli ha battuto il Belgio nella seconda gara del Gruppo E di Euro 2024. Annullati due gol a Lukaku

Giornata storica per la Slovacchia, amara per non dire amarissima per il Belgio, ko (immeritato sul campo, per quel che vale) all’esordio di Euro 2024 contro la Nazionale allenata dall’ex Napoli. La Slovacchia va in vantaggio al 7′ con Schranz, che sfrutta a dovere il pasticcio difensivo dei belgi partito da una giocata errata di Doku. Da lì in poi è quasi solo Belgio, che nel primo tempo si divora due-tre occasioni clamorose con Lukaku.

Non è serata per l’ex bomber di Inter e Roma, che però nella ripresa va a segno due volte. In tutte e due, però, interviene il VAR a rovinargli la festa: la prima rete è annullata perché al momento di colpire il pallone di testa è in posizione di fuorigioco; la seconda, allo scadere, a causa del tocco di mano di Openda, autore poi dell’assist.

Alla fine, dopo 7′ di recupero, fa festa la Nazionale di Calzona, che raggiunge in testa al Girone E la Romania, la quale oggi ha divorato l’Ucraina. La prossima proprio con la Romania sarà già quasi da dentro o fuori per Lukaku e compagni.

BELGIO-SLOVACCHIA 0-1

7′ Schranz

CLASSIFICA GRUPPO E

Romania 3 pti, Slovacchia 3, Belgio 0, Ucraina 0