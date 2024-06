Errore che costa caro: 3 punti di penalizzazione il prossimo anno

La presa di posizione rischia di rendere ancora più problematica la loro posizione: l’incubo penalizzazione non è stato scacciato

Sebbene le prime gare degli Europei stiano calamitando l’attenzione mediatiche, altre sfide rischiano di cambiare le prossime classifiche. No, non ci stiamo riferendo ai verdetti del rettangolo verde ma a quanto potrebbe succedere fuori dal campo, con sentenze importanti ed annesse penalizzazioni.

Un tourbillon nel quale – almeno questa volta – non è la Serie A ad interpretare il ruolo da protagonista. I parametri economici e i tetti in termini di bilancio fissati dai vari campionato potrebbero infatti creare i presupposti per un vero e proprio ribaltone. Per essere più specifici, al centro dell’ultima indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra c’è il Leicester. Le Foxes, infatti, lo scorso marzo sono state accusato di aver violato le regole sul profitto e sulla sostenibilità economica. Il tutto dopo aver fatto registrato un passivo di circa 90 milioni di sterline nel bilancio tra il 2022 e il 2023. La spettro di una penalizzazione per il club inglese è ormai sempre più incombente. Tuttavia, quello che potrebbe materializzarsi per il Leicester – se confermato – sarebbe un vero e proprio autogol.

Premier League, Leicester nella bufera: così rischia altri tre punti di penalizzazione

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, il caso Leicester potrebbe continuare a deflagrare oltre l’inizio della stagione, causando eventuali penalizzazioni a Premier League già iniziata. A mitigare quest’ultimo scenario, come riferito dall’esperto in materia Stefan Borson, sarebbe l’eventuale collaborazione del club inglese tesa a risolvere la questione in tempi relativamente brevi.

Intervenuto a Football Insider, ragionando sui possibili sviluppi in casa Leicester, Borson si è espresso in questi termini: “Se il caso Leicester venisse trascinato per le lunghe, il vero premio sarebbe quello di assicurarsi un’attenuante legata ad ammissioni anticipate o cooperazione, che valgono dai due ai tre punti. Sarebbe ingenuo per il Leicester sprecare un’opportunità del genere. In sostanza, sarebbe molto meglio cooperare come fatto dal Nottingham Forest: ottenere una sorta di mitigazione della pena e poi stipulare una sorta di accordo”.