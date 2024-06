DIRETTA Euro 2024, Belgio-Slovacchia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Deutsche Bank Park’ tra il Belgio di Tedesco e la Slovacchia di Calzona in tempo reale

Il Belgio affronta la Slovacchia a Francoforte nella seconda gara della prima giornata del gruppo E di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che in panchina hanno un commissario tecnico italiano o di origini italiane che sarà diretta dall’arbitro turco Meler.

Da una parte i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il girone di qualificazione davanti all’Austria, vanno a caccia dei tre punti per candidarsi al titolo continentale. Sabato torneranno i campo contro la Romania. Dall’altra parte i Falchi di Francesco Calzona, reduce dalla negativa esperienza sulla panchina del Napoli, sognano il colpaccio per provare ad essere la sorpresa del torneo dopo essersi qualificati alle spalle del Portogallo. La prossima partita per loro sarà venerdì contro l’Ucraina. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2013, quando i rossoneri si imposero con il risultato di 2-1 in amichevole grazie ai gol di Hazard e Mertens. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Deutsche Bank Park’ tra Belgio e Slovacchia live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Belgio-Slovacchia

BELGIO (4-4-2): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Carrasco; De Bruyne, Mangala, Onana, Doku; Trossard, Lukaku. CT Tedesco

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. CT Calzona

CLASSIFICA GIRONE E: Romania 3, Belgio, Slovacchia e Ucraina 0