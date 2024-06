Chiesa, intreccio con Salah e Son: che affare per la Juventus

Possibile colpo di scena nel futuro di Federico Chiesa, l’offerta è irrinunciabile. L’indiscrezione di calciomercato e tutti gli aggiornamenti in casa Juve

Federico Chiesa era uno degli Azzurri più attesi all’esordio e ha subito risposto presente. L’attaccante della Juventus, al centro delle voci di calciomercato, è stato premiato migliore in campo al termine di Italia-Albania.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, si sta complicando il rinnovo di Chiesa con la Juventus e la Roma è alla finestra, sempre più attiva per il gioiello azzurro. Il club giallorosso ha già avuto un primo incontro con il suo agente, Fali Ramadani, incassando il gradimento del calciatore. I contatti con De Rossi, che stima molto l’ex Fiorentina, vanno avanti da diverso tempo e la Roma vuole provarci fino in fondo. La sua valutazione, in caso di mancato rinnovo con i bianconeri, non supererebbe i 25-30 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, è spuntata un’altra pretendente.

Calciomercato Juve, anche l’Arabia Saudita punta Chiesa: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘TEAMTalk’, Chiesa sarebbe finito nel mirino di un ricchissimo club saudita, l’Al-Ittihad. L’attaccante della Juve è sulla lista della società araba insieme a Momo Salah e Son del Tottenham.

La potenza economica dei sauditi potrebbe ostacolare Juventus (sul fronte rinnovo) e Roma, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Il classe 1997 sta tornando sui livelli di Euro 2020, pre infortunio, come ha confermato anche la prestazione contro l’Albania all’esordio ad Euro 2024. Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere.