Chiesa ancora bianconero: le cifre della firma

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere un argomento bollente: la Juventus valuta tutto e la Premier League non è da escludere

Sulle pagine di Calciomercato.it vi stiamo raccontando da diversi mesi la situazione di Federico Chiesa, con il rinnovo in bianconero che si è complicato da parecchio tempo e Thiago Motta che non lo ha inserito tra gli intoccabili. Questo ha portato Cristiano Giuntoli e Fali Ramadani (agente dell’attaccante) a darsi ulteriore tempo e a guardarsi intorno anche per una soluzione in uscita dalla Juventus.

In Serie A sono due i club che più di ogni altro si sono interessati al caso del figlio d’arte: il Napoli, anche se questa pista non si è scaldata fino ad ora, e la Roma. Su queste pagine vi abbiamo raccontato del rapporto tra De Rossi e Chiesa e della volontà dei giallorossi di comprendere se ci siano i margini per portare il nazionale azzurro nella Capitale. In tutto questo, però, non bisogna sottovalutare o dimenticare le ipotesi estere.

Juventus, il Newcastle torna su Chiesa: la situazione

Nelle scorse settimane è andato in scena l’incontro tra l’entourage di Chiesa e la Roma, che vi abbiamo raccontato con tanto di retroscena su Calciomercato.it. Il futuro del giocatore, in ogni caso, verrà deciso solamente al termine di Euro 2024 e, intanto, Fali Ramadani continuerà a muoversi per trovare possibili acquirenti.

Dall’Inghilterra, sul tabloid GiveMeSport, rivelano come il Newcastle sia tornato ad attenzionare Federico Chiesa. Il giocatore piace molto in quelle latitudini e, con le regole sul Fair Play Finanziario sempre più stringenti in Premier League, rappresenta un profilo low cost rispetto ad un calciatore come Olise del Crystal Palace. Il figlio d’arte andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e la Juventus non può chiedere una cifra astronomica per il suo cartellino questa estate. Il giocatore non ha mai chiuso ad ipotesi estere e fin da piccolo ha sempre studiato l’inglese, che padroneggia alla grande, per cui non avrebbe nemmeno quella difficoltà iniziale. Al Newcastle, infine, ritroverebbe il compagno di Nazionale Sandro Tonali.