Bufera Lukaku a Euro 2024: “Scarparo unico”

Il centravanti belga si è divorato due-tre occasioni da gol nel match contro la Slovacchia, scatenando una pioggia di critiche sui social

Lukaku protagonista in negativo del primo tempo della sfida di Euro 2024 tra Belgio e Slovacchia, terminato con la squadra di Calzona avanti per 1-0. Quella di Tedesco non è riuscita ad andare a segno anche, se non soprattutto per ‘colpa’ di Lukaku.

Il centravanti belga si è divorato due-tre occasioni da gol, scatenando una pioggia di critiche sui social. In particolare su X, dove fioccano i commenti contro di lui anche da parte di tifosi della Roma e dell’Inter, le squadre italiane in cui ha militato. In realtà c’è anche qualche tweet di tifosi del Napoli, la possibile nuova destinazione di Lukaku visto l’approdo in azzurro del ‘mentore’ Conte.

Partita iniziata da 30 minuti, quindi si, sto parlando anzi tempo rischiandola, ma qualunque cosa accada non cambia la mia opinione. #Lukaku è veramente un giocatore scarsinoe fuori contesto ovunque. Piuttosto scarso tecnicamente,e si mangia pure i goal. Romanisti capiscono nulla — Griso (@TifosoDellaRom4) June 17, 2024

Se #Lukaku fosse stato slovacco e difensore sarebbe stato il miglior giocatore in campo.

Invece è il centravanti del Belgio. #BelgioSlovacchia #EURo2024 — Rock & Goal🏀 (@paolocord) June 17, 2024

Se sta a magná l’impossibile 😂#Lukaku — iltuoincubo (@Lotito_money) June 17, 2024

Due gol clamorosi divorati da #Lukaku in 45 minuti. Diciamo che sta facendo ben poco per convincere il Napoli e i tifosi che possa essere un buon sostituto di Osimhen — Luca Paesano (@LucaPaesano5) June 17, 2024

#Lukaku sta facendo perdere il #Belgio ha perso ben due occasioni nitide #BelgioSlovacchia — Marta Dj 🎶 speaker (@MartaDj1) June 17, 2024