Scontri e feriti in Germania: è caos prima della partita

Pomeriggio da dimenticare in Germania, dove due tifoserie sono entrate in contatto. Ci sono anche due feriti in seguito agli scontri

Al Veltins Arena di Gelsenkirchen si giocherà, stasera, alle 21.00, Serbia-Inghilterra per la prima giornata del Gruppo C. Il match che metterà di fronte Vlahovic e Kane è certamente una delle più attenzionate dalla polizia.

L’allerta scontri tra le tifoserie è davvero massima e già nelle ultime ore la cittadina tedesca ne ha avuto purtroppo un assaggio. Come documentano diversi video e come racconta ‘The Guardian’, a Gelsenkirchen ci sono già stati degli scontri, ma non è ben chiaro chi siano i protagonisti.

Euro 2024, scontri tra tifosi serbi e inglesi

Il giornale scrive che sono dovuti intervenire 200 poliziotti in tenuta antisommossa per placare gli animi. Gli scontri sarebbero avvenuti attorno alle ore 15.30 nei pressi di un bar dove si trovavano dei tifosi della Serbia. Sono così volate sedie, bottiglie e tutto ciò che era possibile lanciare.

In seguito ai tafferugli sarebbero rimasti feriti un tifoso dell’Inghilterra e un agente di polizia. L’intervento degli agenti ha fatto fuggire gli aggressori. Ora la situazione appare sotto controllo, ma l’allerta è massima. Al calcio d’inizio, in programma alle 21.00, manca ancora tanto.

Non è ben chiaro, però, da chi siano stati attaccati i sostenitori della Serbia. Diverse fonti, infatti, sostengono che gli aggressori non sarebbero tedeschi, bensì albanesi.