L’Inter incassa 30 milioni: il via libera grazie alla Juventus

C’è ancora distanza tra le parti e senza una svolta è destinato all’addio: c’è l’assist della Juventus, l’Inter pronta a incassare 30 milioni

L’Inter ha blindato Nicolò Barella e Lautaro Martinez, in attesa della fumata bianca per il rinnovo di Simone Inzaghi per il quale serve trovare l’incastro giusto tra durata e ingaggio del nuovo contratto.

Il prolungamento dell’allenatore piacentino non è però in discussione e l’ex Lazio pianifica insieme alla dirigenza le mosse sul mercato per puntellare la rosa a sua disposizione. La priorità in questo momento è il vice Sommer, con Martinez balzato in pole e sempre più vicino dopo i contatti positivi in settimana con il Genoa e gli agenti del portiere spagnolo. Sempre nello scacchiere dei Grifoni l’Inter guarda con attenzione inoltre a Gudmundsson, ma prima servirà piazzare Arnautovic sul mercato oltre a Correa tornato dal prestito al Marsiglia.

Calciomercato Inter, Dumfries via senza rinnovo: Aston Villa in pole

Intanto a proposito di rinnovi tiene banco anche il futuro di Denzel Dumfries, con le parti che si riaggioneranno nelle prossime settimane sul file dell’olandese.

C’è ancora margine per il rinnovo, anche se resta distanza tra l’offerta dei nerazzurri e la richiesta dell’agenzia che gestisce la procura dell’esterno destro. Senza la firma sul nuovo contratto Dumfries sarebbe destinato a partire e oltre al Manchester United sarebbe soprattutto l’Aston Villa in pressing sul giocatore. I ‘Villans’ prima però dovranno sistemare la questione sul Fair Play Finanziario entro il 30 giugno e in questo senso sarà fondamentale l’operazione, vicina alla chiusura, con la Juventus per il mega scambio che vede coinvolti Douglas Luiz, McKennie e Iling-Junior. All’Aston Villa andrebbe anche un assegno cash di circa 20 milioni, prezioso poi dal mese di luglio per tentare l’assalto proprio per Dumfries.

L’Inter come detto avrà dei contatti con gli agenti dell’olandese e spera in un grande europeo per far lievitare il prezzo intorno ai 30 milioni di euro. Il presidente Marotta e il Ds Ausilio non vogliono comunque farsi trovare impreparati e per la corsia destra guardano con attenzione a Sugawara, Dedic e Holm, quest’ultimo non riscattato dall’Atalanta.