La Juve ci riprova dopo il No di Allegri: serve l’addio di Chiesa

Rispunta una pista in attacco per la Juventus: Giuntoli torna sotto, ma prima serve la cessione di uno tra Chiesa e Soulé

Cristiano Giuntoli lavora su più fronti per la nuova Juventus con Thiago Motta in panchina, dopo l’ufficialità dei giorni scorsi per l’arrivo alla guida dei bianconeri dell’ex allenatore del Bologna.

Il capo dell’area tecnica spinge in mediana per Douglas Luiz, sempre più vicino alla ‘Vecchia Signora’ nel mega scambio con l’Aston Villa con McKennie e Iling-Junior pronti a fare il percorso inverso, mentre per Di Gregorio tra i pali si attende il via libera per la cessione in Arabia Saudita di Szczesny. Intanto Giuntoli studia le prossime mosse anche nel reparto offensivo, dove a parte Vlahovic e Yildiz tutti gli altri restano in bilico nelle strategie della dirigenza della Continassa.

Calciomercato Juventus, rispunta Sancho per l’attacco: il piano di Giuntoli

Tra questi figura anche Federico Chiesa, con l’ex Fiorentina che rimane in sospeso considerando le difficoltà riscontrate per il rinnovo di contratto in scadenza solamente tra un anno.

Roma, Napoli e Milan sono vigili sul nazionale italiano, con Giuntoli che sonda soprattutto la pista inglese per l’eventuale sostituzione di Chiesa. Oltre a Greenwood, il Dt della Juventus potrebbe così ritornare sotto per Sancho, già nei radar lo scorso gennaio prima del veto di Allegri che preferiva non cambiare modulo a stagione in corso. Adesso con Thiago Motta i bianconeri hanno altre strategie e Giuntoli starebbe ripensando al talento inglese chiedendo il prestito al Manchester United. Parte dell’ingaggio (quasi 9 milioni di euro a stagione) verrebbe pagato dai ‘Red Devils’, anche se i bianconeri dovranno guardarsi le spalle dal Borussia Dortmund che punterebbe ad acquisire a titolo definitivo il giocatore.

Sancho, come Greenwood, ha una valutazione vicina ai 50 milioni di euro e la Juve per arrivare a uno due attaccanti del Manchester United dovrebbe sacrificare uno appunto tra Chiesa e Soulé.