Italia, bocciato contro l’Albania: escluso contro la Spagna

Archiviato il successo contro l’Albania, l’Italia si proietta alla prossima sfida contro la Spagna. Un verdetto, intanto, non è tardato ad arrivare

Colpita a freddo dalla rete fulminea di Bajrami, l’Italia di Luciano Spalletti è comunque riuscita a risalire la china. Prima Bastoni e poi Barella hanno permesso agli Azzurri di ribaltare un parziale che però è stato in discussione fino all’ultimo, quando un’ottima uscita di Donnarumma ha evitato un clamoroso pareggio.

Dopo un primo tempo importante per numero di occasioni e mole di gioco, nella quale ha raccolto meno di quanto seminato, l’Italia ha progressivamente abbassato i ritmi dell’incontro. Non riuscendo ad azzannare la partita, gli Azzurri hanno mantenuto il parziale sempre aperto. Ecco perché Luciano Spalletti nelle varie interviste post partita ha pungolato i suoi, chiedendo maggiore cattiveria sotto porta. Vere e proprie note negative, in realtà, non si segnalano. Lo stesso Dimarco, autore della rimessa laterale che ha di fatto consegnato il vantaggio all’Albania, ha poi visto lievitare la sua prestazione con qualità e spirito di sacrificio.

Di Lorenzo escluso contro la Spagna: l’esito del sondaggio di CM.IT

Tuttavia, c’è chi ha brillato di meno rispetto al resto della compagnia. Non sono passati inosservati, ad esempio, i ripetuti cenni con cui Spalletti ha sollecitato Frattesi a compiere movimenti diversi. Lo stesso Di Lorenzo, pur non soffrendo in fase di non possesso, ha sporcato la sua prestazione con qualche errore in fase di impostazione.

A tal proposito, con l’impegno contro la Spagna sempre più vicino, il tema del sondaggio odierno di calciomercato.it è stato rivolto proprio alla Nazionale. Più nello specifico, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale calciatore – tra i titolari all’opera contro l’Albania – dovrebbe essere escluso dalla formazione iniziale nel match con le Furie Rosse. Il 31.7% dei votanti ha optato per l’esclusione di Lorenzo, che quindi non ha convinto una parte consistente dei nostri lettori. “Insegue” al secondo posto Frattesi con il 24.8%, tallonato da Scamacca che ha raccolto il 23.8% di voti. Chiude il sondaggio all’ultimo posto Dimarco, che per il 19.8% dei votanti non dovrebbe essere schierato titolare contro la Spagna. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Luciano Spalletti a riguardo.