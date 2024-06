In Francia stanno con Rabiot: messaggio indiretto alla Juve

Il futuro di Adrien Rabiot non è ancora stato definito, ma nelle ultime ore è arrivato un nuovo messaggio indiretto alla Juve: è arrivato dalla Francia

La Francia deve ancora esordire a Euro 2024 e lo farà domani sera contro l’Austria. Una delle grandi favorite di questa edizione, e probabilmente la selezione nazionale più forte del mondo, almeno in questo momento, è accompagnata da grandi attese, soprattutto dalla volontà di riscatto dopo la finale del Mondiale in Qatar persa contro l’Argentina.

Kylian Mbappé e compagni sono pronti a fare la voce grossa, e nella spedizione di Germania in tanti si aspettano grandi cose anche da Adrien Rabiot. Il mediano in forza alla Juve non sa dove proseguirà il suo futuro da luglio in poi. Il contratto con i bianconeri scadrà a tra due settimane e l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato.

Non è ancora stata scritta l’ultima parola sul suo destino – bisogna aspettare le scelte del calciatore -, anche se con il passare dei giorni aumentano i rumors sul trasferimento in una diretta rivale, in Premier League o in Ligue 1. Dopo gli Europei, se dovesse essere protagonista, la lista di pretendenti potrebbe allungarsi ulteriormente, con buona pace di Thiago Motta, che lo conosce fin dai tempi al PSG, e della Vecchia Signora.

Dalla Francia elogiano Rabiot: lo vogliono subito titolare

Negli scorsi giorni, ha dominato il ballottaggio tra Rabiot e Fofana in mezzo al campo. Alla fine, il pendolo delle scelte di Didier Deschamps dovrebbe spostarsi verso il centrocampista della Juve.

‘L’Equipe’ si è soffermata sulle qualità del ragazzo, dando la notizia: ha scritto che ciò “misura la dimensione assunta da Rabiot nella Francia degli ultimi anni”, soprattutto dopo la spedizione in Qatar del 2022. E ancora: “È la scelta dell’equilibrio e dell’esperienza”, per cui ormai restano pochi dubbi sul fatto che venga scalzato nella formazione titolare.

Chissà che questo non possa essere un messaggio indiretto anche alla Juve, che potrebbe convincersi a puntare ancora su un calciatore di questa qualità e difficilmente rimpiazzabile, se non a cifre molto alte.