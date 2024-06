Euro 2024, Eriksen non basta: la Slovenia ferma la Danimarca

Ecco come è andata al MHPArena di Stoccarda, dove si è giocato il match tra la Slovenia di Kek e la Danimarca di Hjulmand

In attesa di Serbia-Inghilterra, in programma alle ore 21.00, il Gruppo C ha visto scendere in campo la Slovenia e la Danimarca.

La partita del MHPArena di Stoccarda ha visto i danesi passare in vantaggio con Eriksen. Il pareggio degli sloveni a tredici minuti dalla fine con con un mancino di Janza, che è stato bravo a tenere la palla bassa, ma la deviazione di Hjulmand è risultata decisiva nel battere Schmeichel, completamente spiazzato dalla traiettoria.

Slovenia-Danimarca, primo pareggio nel Gruppo C

La rete dell’uno a uno è arrivato dopo un tiro perfetto di Sesko, che ha fatto tremare il palo. Il giovane centravanti del Lipsia, in evidenza anche nel corso del primo tempo con un buon calcio da fuori, che aveva gli occhi di tutti addosso, ha certamente superato la prova, anche se il gol non è arrivato. Di sicuro, calciatore che tanto piace a Milan e Arsenal ha vinto il duello a distanza con Hojlund del Manchester United.

Slovenia-Danimarca 1-1: 17’ Eriksen, 77’ Janza

Classifica Gruppo C: Danimarca e Slovenia 1; Inghilterra* e Serbia* 0

*Una partita in meno