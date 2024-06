DIRETTA Euro 2024, Slovenia-Danimarca 0-1: la sblocca Eriksen! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘MHP Arena’ tra la Slovenia di Kek e la Danimarca di Hjulmand in tempo reale

La Slovenia e la Danimarca si affrontano a Stoccarda nel prima gara che apre il gruppo C di Euro 2024. Una sfida tra due formazioni che si candidano ad essere tra le sorprese della manifestazione continentale che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Le due Nazionali erano inserite nello stesso girone di qualificazioni e finirono al primo posto a pari punti. Per i biancoverdi di Matjaz Kek – che nella prossima giornata avranno il derby con la Serbia – si tratta della seconda partecipazione nella loro storia, a 24 anni dalla prima avvenuta nel 2000 in Belgio e Olanda. I biancorossi di Kasper Hjulmand, che invece giovedì se la vedranno con l’Inghilterra, sognano di rivivere il miracolo sportivo del 1992, quando da ripescati per la guerra in Jugoslavia riuscirono a vincere gli Europei contro ogni pronostico. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale risale allo scorso novembre, quando gli scandinavi hanno avuto la meglio con il risultato di 2-1 grazie ai gol siglati da Maehle e Delaney, inframezzati dal momentaneo pareggio di Janza. Calciomercato.it vi offre il match della ‘MHP Arena’ tra Slovenia e Danimarca live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Slovenia-Danimarca

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. CT Kek

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund. CT Hjulmand