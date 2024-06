Putiferio bianconero, penalizzazione ‘anticipata’ e mercato stravolto

La presa di posizione che non ti aspetti che rischia di orientarne in maniera decisiva anche le strategie di mercato. Così cambia tutto

Con gli Europei a calamitare l’attenzione mediatica del calcio giocato, le trattative di mercato sotto altri punti di vista hanno cominciato a rappresentarne una sorta di corollario. A diversi mesi dall’inizio ufficiale della stagione, gli addetti ai lavori sono all’opera per puntellare i rispettivi organici. Sentenze e penalizzazioni, però, oltre ad avere un impatto irreversibile in sede di calciomercato rischiano di imprimere una direzione particolare all’inizio dei vari campionati.

Questioni economiche dirimenti potrebbero infatti creare le premesse per un irresistibile effetto domino. Ne sanno qualcosa diversi club di Premier League finiti nell’occhio del ciclone. Tra questi, impossibile non menzionare il Newcastle. Il grande boom che ha fatto seguito all’acquisto del club da parte del fondo PIF ha lasciato il posto a settimane convulse a causa dei diversi vincoli regolamentati dal Financial Fair Play e dai Regolamenti sulla sostenibilità. Un altro aspetto di nevralgica importanza che in un certo senso ha frenato il processo di crescita del Newcastle e le sue spese importanti è stato la misura presa per impedire determinati accordi di sponsorizzazione. Una serie concomitante di fattori, insomma, che ora rischiano di abbattersi con tutta la loro forza contro il club inglese.

Dilemma Newcastle: cessioni dei big o penalizzazione in classifica

Per non incorrere in una penalizzazione in classifica, infatti, il Newcastle sarebbe chiamato a vendite importanti prima del 30 giugno. Ragion per cui, in tempi e in modi diversi di alcune stelle dei Magpies si parlava di cessioni quasi inevitabili. Stando alle ultime dall’Inghilterra, infatti, il club inglese potrebbe cambiare le carte in tavola.

Intervenuto a Football Insider, l’esperto in materia Stefan Borson ha spiegato con dovizia di particolare la situazione economica del Newcastle e gli eventuali sviluppi nel breve e nel medio periodo: “In questo momento il Newcastle si trova in una situazione nella quale è costretto a vendere un calciatore prima del 30 giugno altrimenti non riuscirà a centrare i punti dei regolamenti della sostenibilità. Potrebbero però avere un’opinione diversa al riguardo e dire: preferiremmo tenere i calciatori e giocarsi il tutto per tutto”. In quel caso, però, la penalizzazione in classifica sarebbe inevitabile. Staremo a vedere cosa succederà.