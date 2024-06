Partita truccata e squalifica: è bufera prima di Italia-Albania

Il match d’esordio dell’Italia all’Europeo si giocherà a Dortmund e sarà diretto dall’arbitro tedesco Felix Zwayer

È tutto pronto per il debutto dell’Italia a Euro24. Il primo ostacolo per la Nazionale di Spalletti è l’Albania di Sylvinho. Quest’ultimo ha un passato all’Inter da vice di Roberto Mancini, il CT azzurro del trionfo di tre anni fa come della successiva mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Arbitro dell’incontro che si disputerà al ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund, dove nel 2006 l’Italia allora di Lippi sconfisse la Germania qualificandosi alla finale della Coppa del Mondo, sarà Felix Zwayer, tedesco che di professione fa l’agente immobilare. La designazione sta generando un diverse polemiche visto che il 43enne berlinese ha alle spalle una squalifica di 6 mesi per una partita truccata.

I fatti risalgono a gennaio del 2005, quando nelle vesti di assistente del collega Hoyzer partecipò a una combine per favorire il Wuppertal SV. Zwayer incassò 300 euro, confessando poi l’accaduto alla Federcalcio che lo sospese per 6 mesi. La decisione della DFB rimase segreta fino a quando non venne scoperta da una inchiesta di ‘Die Zeit’ alcuni anni dopo.

La sospensione per combine non ha però impedito a Zwayer di fare carriera come arbitro. Nel 2012 è diventato internazionale e nel 2023 diresse la finale di Europa League tra Spagna e Croazia. Italia-Albania sancisce il suo debutto in un Europeo.

Italia-Albania, i precedenti di Zwayer con gli azzurri

Zwayer ha arbitrato una gara dell’Italia già in altre due occasioni: contro la Polonia (1-1) in Nations League nel 2018/2019 e il novembre scorso, contro la Maceonia del Nord, nel match di qualificazione proprio a Euro24. Gli azzurri vinsero per 5-2. Un terzo precedente, nel lontano 2012 e del tutto negativo, è con l’Under 21: amichevole contro la Spagna e ko per 3-1.

La squadra di Zwayer sarà composta dagli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller, dal quarto uomo Daniel Siebert, infine dagli addetti al VAR Christian Dingert e Bastian Dankert.