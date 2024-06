Milan-De Ketelaere, adesso è finita davvero: il comunicato UFFICIALE

L’avventura di De Ketelaere al Milan è davvero finita: il comunicato ufficiale da parte del club rossonero

Ora è ufficiale, Charles De Ketelaere è un giocatore di proprietà dell’Atalanta. La comunicazione è arrivata da parte del Milan, che ha annunciato come il belga sia stato riscattato dalla società orobica.

De Ketelaere dunque lascia il Milan dopo un’esperienza decisamente incolore, senza aver siglato alcun gol in rossonero e approda a Bergamo a titolo definitivo dopo l’ottima stagione disputata sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Come vi abbiamo raccontato, le condizioni sono quelle pattuite dal Milan la scorsa estate: il club rossonero riceverà dunque 24 milioni di euro tra parte fissa e bonus maturati. In caso di addio ai bergamaschi, al Milan spetterà il 10% sulla futura rivendita.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Milan:

“AC Milan comunica che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà di Atalanta BC.

Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni personali e professionali”.