La Serie A studia Spagna-Croazia: tre colpi in canna

Spagna-Croazia è una partita monitorata da molte dirigenze di Serie A: tre calciatori potrebbero presto arrivare in Italia

Gli Europei sono spesso una vetrina importante per i calciatori impiegati nelle loro nazionali e che, dopo la competizione più importante del vecchio continente, potrebbero cambiare maglia. Proprio in questo senso, molti sguardi saranno puntati su Spagna-Croazia, in modo da monitorare le prestazioni di alcuni obiettivi delle big di Serie A.

Tra le Furie Rosse, in particolare, gioca Alvaro Morata, ai ferri corti con l’Atletico Madrid e desideroso di tornare in Italia. La punta ha vissuto un’ottima stagione agli ordini di Diego Simeone, trovando il gol con continuità e facendo tanto lavoro sporco per la squadra. Nonostante ciò, è stato messo spesso in discussione e i rumors sul suo sostituto per la prossima stagione non mancano.

La Juve l’ha già messo nel mirino ed è pronta a regalarlo a Thiago Motta, ma attenzione anche alla Roma, che va a caccia al sostituto di Romelu Lukaku. A determinate condizioni potrebbe essere un colpo di primo livello e pronto a fare la differenza in qualsiasi club dalle nostre parti, anche grazie alla sua esperienza internazionale.

Occhi puntati su Spagna-Croazia: spuntano altri due nomi per l’Italia

Oltre a Morata, non mancherà di tenere sott’occhio le prestazioni di Fabian Ruiz. Lo conosciamo bene, visti i suoi trascorsi al Napoli, ma la sua conferma al PSG non è poi così certa. Non si tratta di una pista calda, ma negli scorsi mesi si è parlato a più riprese della Juve. Potrebbe inserirsi anche al Milan: Fonseca lo conosce bene e avrebbe bisogno di un rinforzo in quella zona di campo. Se dovesse fare bene agli Europei, potrebbe pensarci concretamente anche il Real Madrid.

Infine, bisogna prestare attenzione anche a chi verrà schierato nella parte opposta del campo. C’è mercato attorno a Borna Sosa, esterno duttile e abile a giocare come laterale in un 3-5-2 e moduli affini. Lo scorso anno è stato vicino ad Atalanta e Inter, poi è passato all’Ajax, ma non ha trovato il posto da titolare in una squadra con tanti problemi.

Ora potrebbe tornare di moda, ma per il Napoli di Antonio Conte che cerca profili proprio con quelle caratteristiche per accontentare il nuovo allenatore.