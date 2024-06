Juventus, Trezeguet ‘punge’ Vlahovic: “Lo ha detto anche lui” | VIDEO CM.IT

Da Thiago Motta a Rabiot passando per Thuram fino a Conte, le parole di David Trezeguet alla ‘Milano Football Week’

Trezeguet applaude alla scelta della Juventus di affidarsi a Thiago Motta per aprire un nuovo ciclo. “Non poteva dire di no e sa come vincere considerando i suoi trascorsi in campo – le parole dell’ex bomber bianconero, raccolte da Calciomercato.it, alla ‘Milano Football Week’ – È stata una scelta forte e interessante del club”.

RINNOVO RABIOT – “Rabiot deciderà il meglio per lui insieme ai chi lo gestisce, come ha fatto anche in passato. Non so quale scelta prenderà per il suo futuro, sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per la Juve”.

THIAGO MOTTA – “Sarà una stagione di grandi cambiamenti per la Juventus visto che tornerà a fare le coppe e vedremo quali saranno anche le scelte sul mercato sulla rosa e la squadra. È stata una scelta molto importante e interessante da parte della società”.

EUROPEO E FRANCIA – “Se la Francia non vince sarà un problema. È chiaro che parte con l’obiettivo di vincere Euro 2024 e non lo hanno mai nascosto. La Francia ha qualità e grandi campioni in squadra, sanno benissimo di essere molto forti ma se la devono comunque giocare. E poi hanno un allenatore molto importante in panchina. L’idea è quella di andare fino in fondo”.

THURAM EREDE GIROUD – “Giroud ha fatto la storia della Francia e quel ruolo quindi è molto delicato. Thuram è cresciuto tanto, ha acquisito una mentalità vincente all’Inter con la vittoria dello scudetto. Adesso vorrà essere protagonista anche con la maglia della Francia”.

CONTE AL NAPOLI – "È un cambiamento importante per lui. Lo conosciamo e vorrà essere protagonista anche a Napoli"

CONSIGLI A VLAHOVIC – “Sarà il club a decidere del suo futuro. Anche lui è stato molto chiaro, deve migliorare moltissimo e dare più disponibilità verso la squadra. Tutti si aspettano di più e deve essere più protagonista anche perché ha tutto per diventare un centravanti di riferimento nella storia della Juventus. Starà a lui dimostrarlo”.

MANCANZA DI TALENTI IN ITALIA – “Ci sono moltissimi stranieri nel campionato di Serie A e così danno poca possibilità ai talenti italiani di crescere. Spalletti è stato chiaro e bisognare fare molto di più a livello formativo. L’Italia ha comunque una sua storia e una sua tradizione, non può nascondersi durante questo Europeo”.

CONTE AL NAPOLI – “È un cambiamento importante per lui. Antonio è alla ricerca di nuovi stimoli e la sua mentalità serve tanto al Napoli. Conte lo conosciamo: vorrà essere protagonista anche a Napoli e sarà molto concentrato sul campionato visto che non faranno le coppe internazionali”.