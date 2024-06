Italia-Spagna, rischio forfait per Morata e Rodri: De La Fuente fa chiarezza

La Spagna ha vinto in scioltezza contro la Croazia ma con due acciaccati: Morata e Rodri, La Fuente scioglie tutti i dubbi in vista dell’Italia

Minuti di apprensione per la Spagna dopo la netta vittoria contro la Croazia. Il 3-0 al debutto europeo rischiava di essere rovinato dal doppio infortunio patito da due degli uomini chiave delle furie rosse.

Sia Alvaro Morata che Rodri hanno, infatti, lasciato il terreno di gioco prima del novantesimo, entrambi vittime di piccoli acciacchi fisici. Per Morata una botta al ginocchio che ha preoccupato non poco, mentre per il centrocampista del Manchester City si è parlato subito di affaticamento. Nei minuti subito dopo il match si è anche messa in dubbio la loro presenza nel match di giovedì contro l’Italia, ma ci ha pensato il commissario tecnico De La Fuente a spazzare via tutti i dubbi.

“Rodri e Morata non hanno nulla – le parole del ct spagnolo -. Per Morata è stato soltanto un colpo, mentre per Rodri si tratta di un affaticamento”. Entrambi i calciatori, titolari quest’oggi al debutto ad Euro 2024, saranno a disposizione dell’allenatore per la prossima gara: giovedì alle 21 c’è la sfida all’Italia e la Spagna potrà contare sull’attaccante dell’Atletico Madrid e sul centrocampista del City.