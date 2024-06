Italia-Albania, Spalletti e la formazione spregiudicata: il Ct spiega il motivo

Tra poco Italia-Albania, il Ct Spalletti nel prepartita spiega la formazione scelta con il 4-2-3-1: l’annuncio

La Spagna ha battuto un colpo, battendo 3-0 la Croazia. Ora tocca a noi rispondere, scendendo in campo con l’Albania. Nazionale di Spalletti a caccia dei tre punti per iniziare con il piede giusto l’avventura a Euro 2024.

Il Ct ha deciso per un 4-2-3-1 molto offensivo e qualitativo con Chiesa, Frattesi e Pellegrini dietro Scamacca. Nelle sue dichiarazioni del prepartita a ‘Sky Sport’, la spiegazione: “Le opportunità che ti passano davanti fanno la differenza. Bisogna dare un senso alla vita e per questo fare delle scelte. Vogliamo far valere la nostra qualità, sarà bellissimo scendere in campo, non c’è cosa più bella di questa”.